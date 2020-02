Groen licht voor vrijhandelsakkoord EU en Vietnam

Het Europees Parlement heeft goedkeuring gegeven aan het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Vietnam. Een ruime meerderheid (401 tegen 192, met 40 onthoudingen) stemde er woensdag mee in. De Europese Raad ondertekende het akkoord vorig jaar zomer al in Hanoi. Het verdrag treedt naar verwachting in de loop van dit jaar in werking.

Vrijwel alle douanetarieven worden het komende decennium afgeschaft, waarvan twee derde al bij inwerkingtreding. De onderlinge handel van zo’n 50 miljard euro krijgt daardoor een forse impuls. Het betreft het meest ambitieuze handelsakkoord ooit met een ontwikkelingsland, klinkt het bij de EU. De afspraken zouden leiden tot betere arbeidsomstandigheden en mensenrechten in Vietnam.

Europese bedrijven krijgen toegang tot de Vietnamese markt voor aanbestedingen en diensten. Het Aziatische land, met een kleine 100 miljoen consumenten, verplicht zich ertoe in de EU beschermde producten niet na te maken.

Het EU-parlement nam ook een investeringsbeschermingsverdrag tussen beide partijen aan (407 tegen 188 stemmen). Dat kan pas in werking treden als de nationale parlementen daarmee instemmen.