HEMA breidt uit naar Mexico

HEMA betreedt nog dit jaar de Mexicaanse markt. De warenhuisketen wil voor het einde van het jaar tien winkels hebben in het Latijns-Amerikaanse land, kondigde het bedrijf aan. In de jaren daarna moeten dat er tweehonderd worden. HEMA werkt bij dit project samen met twee Mexicaanse franchisepartners.

De eerste winkel moet in hoofdstad Mexico-Stad komen. HEMA mikt op de groeiende middenklasse in het land met 120 miljoen inwoners.

De Mexicaanse winkels worden de eerste van HEMA op het Amerikaanse continent. Eerder kondigde HEMA wel aan de stap naar Canada en de Verenigde Staten te zetten, maar in de VS gaat het in eerste instantie alleen om onlineverkoop. Eind vorig jaar kondigde topman Tjeerd Jegen al aan dat het openen van fysieke winkels in Canada langer zou duren dan eerder gepland.

HEMA is met Mexico in twaalf landen op drie continenten actief met meer dan 750 winkels. Er werken ongeveer 19.000 mensen bij het bedrijf.