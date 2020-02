Telefoonshow Mobile World Congress afgelast vanwege coronavirus

Smartphonebeurs Mobile World Congress in Barcelona gaat dit jaar niet door vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat heeft organisator GSM Association bekendgemaakt. De afgelopen dagen hadden al verschillende telecombedrijven, fabrikanten van mobiele telefoons en makers van netwerkapparatuur zich afgemeld uit angst voor het virus.

Volgens topman John Hoffman van GSMA, de brancheorganiatie voor bedrijven die zich met mobiele telefonie bezighouden, is het organiseren van de jaarlijkse show dit jaar “onmogelijk”. Hij haalt daarbij de zorgen om de uitbraak van het Wuhan-virus aan, maar ook de oproep van verschillende landen en bedrijven om niet onnodig te reizen.

De afgelopen weken meldden bedrijven als Ericsson, Nokia, Deutsche Telekom, Vodafone en het Britse BT zich al af. De Chinese bedrijven Huawei en ZTE waren nog wel van plan naar de beurs te gaan.

Het Mobile World Congress is voor grote bedrijven erg belangrijk. Zo onthulde het Chinese Huawei vorig jaar in Barcelona zijn eerste opvouwbare telefoon. Dit jaar zou het congres in het teken hebben gestaan van 5G-internet, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten en big data.