Amazon-oprichter Jeff Bezos koopt huis voor 150 miljoen euro

De oprichter van webwinkel Amazon, Jeff Bezos, betaalt 165 miljoen dollar (ruim 150 miljoen euro) voor een huis in Beverly Hills, vlakbij Los Angeles. Dat meldden verschillende media. Nog nooit werd er zoveel geld betaald voor een woning in die regio. De villa staat op een landgoed dat ongeveer zo groot is als zeven voetbalvelden.

Het huis werd in de jaren dertig ontworpen voor filmproducent Jack Warner. Bezos koopt het onroerend goed van vriend en mediamagnaat David Geffen, die er in 1990 omgerekend zo’n 44 miljoen euro voor betaalde. Op het landgoed staan verder gastverblijven en ligt ook een tennisbaan en golfbaan met negen holes.

Volgens de Bloomberg Billionaires Index heeft Jeff Bezos inmiddels een vermogen van circa 121 miljard euro.