Bonden blij met meer vaste banen maar nog steeds kritisch

Vakbonden CNV en FNV zijn voorzichtig positief over de nieuwe arbeidsmarktcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat het aantal vaste banen in 2019 is gegroeid met 200.000.

“De vlag kan langzaam uit. Veel werkgevers nemen eindelijk weer de goede afslag”, reageert CNV. Volgens de christelijke vakbond maakt het vaste contract een comeback na een jarenlange trend van flexibilisering in de arbeidsmarkt. CNV-voorzitter Piet Fortuin: “Met deze cijfers verwachten wij dat flexwerk zo snel mogelijk tot het verleden behoort.” Volgens Fortuin lopen veel flexwerkers een hoog risico op armoede. CNV is ook blij dat het aantal uitzendkrachten afgelopen jaar met 15.000 daalde.

Ook FNV reageert opgetogen op de groei van het aantal vaste banen, maar houdt een slag om de arm. “Er wordt nog steeds inefficiënt gebruik gemaakt van het arbeidspotentieel”, aldus een woordvoerder. “Te veel mensen moeten het nog hebben van kleine en onzekere banen. Werkgevers dragen bij aan een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt als zij meer uren en meer vaste contracten geven. Ruim één miljoen mensen zijn structureel aan het werk, maar zonder zeker contract.”