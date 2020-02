‘Coronavirus ondermijnt vraag naar olie’

De groei van de wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar behoorlijk worden geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus en het stilvallen van de Chinese economie door de besmettelijke ziekte. Dat meldde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkt.

De organisatie denkt dat de groei van de olievraag dit jaar met 825.000 vaten per dag zal stijgen, terwijl hier eerder op een toename met 1,2 miljoen vaten per dag werd gerekend. Daarmee zou de groei van de olievraag afzwakken naar het laagste niveau sinds 2011. Voor het eerste kwartaal van dit jaar denkt het IEA dat de vraag naar olie zelfs kan krimpen. Dat zou voor het eerst in tien jaar zijn. Oliekartel OPEC waarschuwde eerder ook al voor de impact van het coronavirus op de olievraag.

De olieprijzen staan de laatste tijd onder druk. Doordat een groot deel van de Chinese economie en het luchtvaartverkeer in Aziƫ ernstig zijn ontregeld door het virus is het brandstofverbruik scherp gedaald. China was juist een van de belangrijkste aanjagers van de groeiende vraag naar olie in de wereld.