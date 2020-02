Coronavrees drukt sentiment Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Vrees voor de impact van het nieuwe coronavirus steekt weer de kop op, nu het aantal nieuw besmettingen in China aanzienlijk is gestegen. Daarnaast verwerken beleggers een reeks kwartaalberichten van bedrijven.

De Dow-Jonesindex verloor kort na de openingsbel 0,5 procent tot 29.410 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3367 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent omlaag tot 9673 punten. Woensdag noteerden de graadmeters nog nieuwe records.

Naast de sterke stijging van het aantal nieuwe virusbesmettingen, is er in Japan voor het eerst een persoon overleden aan de longaandoening. Het gaat om de tweede dode buiten China.

Ralph Lauren zakte een kleine 2 procent. Het modehuis verwacht dat zijn inkomsten in Aziƫ komende tijd met tientallen miljoenen dollars worden gedrukt door de virusuitbraak. Ook webwinkelgigant Alibaba heeft te maken met het coronavirus. De Chinese onderneming meldde verzachtende maatregelen te hebben ingevoerd om haar voornamelijk Chinese leveranciers te helpen. Het aan de New Yorkse beurs genoteerde bedrijf verloor 2 procent.

Cisco Systems kwam met cijfers en zag de omzet flink dalen omdat klanten vanwege onzekerheden als de handelsstrijd tussen China en de Verenigde Staten en protesten in Hongkong en Latijns-Amerika aankopen uitstellen. Het aandeel werd bijna 6 procent lager gezet.