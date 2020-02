Detailhandel zette vorig jaar meer om

Nederlandse winkeliers hebben vorig jaar in doorsnee meer omzet gedraaid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naast een hoger volume zorgden ook hogere prijzen ervoor dat de detailhandel meer geld verdiende.

Op jaarbasis viel de omzet van de detailhandel vorig jaar 3,4 procent hoger uit. De totale verlopen lagen 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De onlineverkopen stegen afgelopen jaar met 17 procent.

Zowel bij de winkels die levensmiddelen verkopen, als bij winkels die non-food afzetten was sprake van groei. Bij food gaat het om een toename van 1,3 procent, met een nagenoeg gelijkblijvend volume. Supermarkten zetten 1,6 procent meer om, terwijl de omzet van de speciaalzaken met 0,9 procent kromp. Die trend is ook al langer zichtbaar.

De omzet van de winkels in non-food groeide in 2019 met 2,9 procent. Zaken die meubels en woninginrichting verkopen en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren realiseerden de grootste omzetstijging. Ook de drogisterijen en de winkels in consumentenelektronica en witgoed behaalden meer omzet dan in 2018.

In 2018 was ook als sprake van een stijging van de omzet met 3,4 procent. Daarmee is sprake van de op één na hoogste omzetgroei sinds 2006. Alleen 2017 was de toename van de omzet met 4,2 procent nog sterker.