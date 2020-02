‘Discrete webshops verdringen erotiekwinkels in de straat’

In de aanloop naar Valentijnsdag merken erotiekwinkels vooral dat veel mannen spullen kopen voor vrouwen, zegt groothandel EDC Retail. Zo verkopen vibrators en lingerie goed. Klanten bestellen dat soort producten steeds vaker discreet online. De erotiekwinkel verdwijnt langzaam uit het straatbeeld, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Volgens een woordvoerder van EDC Retail verkiezen meer en meer mensen webwinkels boven erotiekwinkels in de straat. “Die zijn discreet en toegankelijk.” Er zijn nu 111 erotiekwinkels te vinden in de winkelstraten, ruim 40 minder dan vijf jaar geleden. In 2016 sloot bijvoorbeeld keten Christine le Duc de helft van de vestigingen.

Ondertussen neemt ook het aantal webwinkels af. Grote webwinkels hebben genoeg budget om te zorgen dat ze online gevonden worden door klanten, verklaart de woordvoerder van EDC Retail. “Voor kleine partijen is het veel moeilijker om tegen deze grote onlineshops op te boksen en te overleven.” Tegenwoordig verkopen bijvoorbeeld ook Wehkamp en Bol.com seksartikelen.