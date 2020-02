EU-commissaris optimistisch over akkoord op ‘geldtop’

De Europees begrotingscommissaris Johannes Hahn is optimistisch dat de EU-leiders volgende week in Brussel een akkoord bereiken over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. Volgens de Oostenrijker is een compromis mogelijk en wordt de top goed voorbereid om de leiders over de streep te trekken.

Hahn zei dit tijdens een persgesprek in Brussel. Traditioneel zijn er minstens twee slopende toppen nodig om het eens te worden over de omvang en invulling van een nieuw zogeheten meerjarig financieel kader (MFK). “Met politieke wil en staatsmanschap kunnen we die traditie doorbreken”, meent Hahn.

Premier Mark Rutte zei vorige week dat Nederland niet meer wil afdragen dan de afgelopen zeven jaar, inflatie en economische groei daargelaten. De Europese Commissie wil de begroting optrekken van nu 1 naar 1,11 procent van het gezamenlijk inkomen van de 27 lidstaten, ondanks dat door het Britse vertrek uit de EU een gat van jaarlijks circa 11 miljard euro ontstaat.

Volgens EU-bronnen wordt achter de schermen “tot in de finesse” geschaafd aan de cijfers om oplossingen te vinden voor de eisen van de lidstaten en zou er “beweging” zitten in de onderhandelingen.