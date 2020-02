FlixBus voegt Marokko toe aan bestemmingenlijst

Busbedrijf FlixBus breidt verder uit en voegt Marokko toe aan zijn bestemmingenlijst. Er kunnen binnenkort ritten worden geboekt van diverse Franse steden naar bestemmingen in Marokko. De langeafstandsvervoerder, die eerder rivaal Eurolines overnam, wil daarnaast op binnenlandse trajecten in het Verenigd Koninkrijk en Portugal gaan rijden.

Door de uitbreidingen timmert FlixBus op vier continenten aan de weg, benadrukt het bedrijf zelf. In 2018 werd een gang naar de Verenigde Staten gemaakt en vorig jaar ging het bedrijf naar Turkije. FlixBus is al bezig met het zoeken naar nieuwe markten in Zuid-Amerika en Aziƫ, maar hierover kan nog niets concreets worden gemeld.

“Vooral op korte afstanden merken wij dat steeds meer mensen het vliegtuig laten staan en kiezen voor de groene bus”, zegt Jesper Vis, directeur voor de Benelux. Hij wijst erop dat ook het busverkeer tussen de Benelux en het Verenigd Koninkrijk komende tijd flink zal toenemen. In vergelijking met vorig jaar zullen er tijdens de vakantieperiodes ongeveer vijftig extra ritten per week rijden. Vooral Amsterdam-Londen en Brussel-Londen zijn populaire verbindingen.