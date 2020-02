Haven Rotterdam voelt groeivertraging wereldhandel

De overslag in de haven van Rotterdam is vorig jaar een fractie hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam viel de groei bij de containeroverslag flink terug in de tweede helft van het jaar. Dat was onder meer te wijten aan de handelsoorlog en de daarmee gepaard gaande groeivertraging van de wereldwijde handel.

Alles bij elkaar werd er 469,4 miljoen ton overgeslagen. In 2018 ging het nog om 469 miljoen ton. De containeroverslag groeide met 2,5 procent gemeten in tonnen. Ook de overslag van ruwe olie, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en biomassa zat in de lift. De overslag van kolen en minerale olieproducten ging daarentegen omlaag.