Onderzoek naar topman Barclays om banden met Epstein

Topman James Staley van de Britse bank Barclays wordt door toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk onderzocht om zijn banden met de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Onder meer financieel waakhond Financial Conduct Authority (FCA) kijkt naar wat voor relatie Staley precies had met Epstein en of hij daarover voldoende open was naar zijn werkgever.

De top van Barclays schaart zich achter de topman. Volgens het raad van bestuur lichtte Staley zijn relatie met de omstreden Amerikaan tijdig en volledig toe. Staley zou Epstein voor het laatst hebben gezien voor zijn aantreden tot de top in 2015. De bestuurders stemden allemaal voor de herbenoeming van de topman.

Wat de relatie tussen Staley en Epstein precies inhield, deed de Britse bank noch de FCA uit de doeken. Epstein was onder andere beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen en pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel. Hij organiseerde veel uitbundige feesten waar veel bekende mensen als bijvoorbeeld de Britse prins Andrew te gast waren.