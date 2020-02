Verzekeraar NN Group grote winnaar op Damrak

Verzekeraar NN Group was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Kwartaalcijfers van het financiële concern vielen duidelijk in de smaak. Branchegenoot Aegon presenteerde tegenvallende resultaten en ging onderuit. De AEX-index poetste eerdere verliezen enigszins weg en eindigde met een minieme winst. De meeste beurzen elders in Europa gingen met minnen de handel uit.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 629,14 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 987,82 punten. Frankfurt en Parijs eindigden tot 0,2 procent lager en de beurs in Londen verloor 1,1 procent. Het sentiment werd mede gedrukt door oplevende zorgen over het nieuwe coronavirus, nu het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen in China aanzienlijk is gestegen.

NN Group was met een winst van 10,8 procent veruit de sterkste stijger van de hoofdfondsen. Het bedrijf achter Nationale-Nederlanden boekte het afgelopen kwartaal weer winst na het verlies in het slotkwartaal van 2018, wat werd beloond met een adviesverhoging bij KBC.

Aegon deed het slechter. De verzekeraar kampte in de tweede jaarhelft van 2019 met uitdagende marktomstandigheden en presteerde volgens analisten onvoldoende. Het aandeel werd 5,3 procent lager gezet en sloot de rij in de AEX.

Informatieleverancier RELX won 2,3 procent na het behalen van een recordomzet vorig jaar. Van de AEX-bedrijven openden ook speciaalchemieconcern DSM (min 1,2 procent) en vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (min 1,4 procent) de boeken.

In de MidKap werden de jaarcijfers van advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 10,5 procent) goed ontvangen. Oliedienstverlener SBM Offshore won 6,1 procent, mede dankzij een verhoging van het dividend. Toeleverancier aan apotheken Fagron, die ook met cijfers kwam, verloor 1,8 procent.

Voedingsconcern Nestlé zakte 2,4 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. In Frankfurt won Commerzbank 8,9 procent dankzij meevallende jaarcijfers van de Duitse bank. Vliegtuigbouwer Airbus daalde 2,8 procent in Parijs na een fors jaarverlies.

De euro was 1,0851 dollar waard, tegen 1,0894 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 51,47 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 56,22 dollar per vat.