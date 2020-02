Werkgevers: wendbaarheid en flexibiliteit blijven belangrijk

VNO-NCW en MKB Nederland vinden het een opsteker dat er vorig jaar 200.000 vaste banen bijkwamen in Nederland. “Daar zijn we trots op”, aldus een woordvoerder van de werkgeversorganisaties. “Er zijn maar weinig landen in Europa waar de werkloosheid zo laag is.” Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte de groei van het aantal vaste banen donderdagochtend bekend.

De organisaties zijn het niet eens met de bonden, die graag een einde aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt zien. “Wendbaarheid en flexibiliteit blijven belangrijk”, aldus een woordvoerder van VNO-NCW en MKB Nederland. “Door de vergrijzing en de krapte zal er naar verwachting grote vraag naar werk blijven. Tegelijkertijd moeten ondernemers rekening houden met oplopende onzekerheden, onder meer door de brexit, de voortgaande handelsoorlog en het coronavirus.”

Om meer vaste contracten aan te bieden moet dat eerst aantrekkelijker worden voor werkgevers, vindt VNO-NCW. “Het is nog te veel volgehangen met risico’s waardoor veel ondernemers ervoor terug schrikken.”

De werkgeversorganisaties willen ook nieuwe zekerheden voor mensen met tijdelijk werk en zzp’ers. “Zoals we nu doen met bijvoorbeeld de uitwerking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, waardoor de contractvorm er minder toe doet.”