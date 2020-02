’80 procent minder boekingen voor vluchten naar China’

Het aantal boekingen van vliegreizen naar China bij cheaptickets.nl en zustersites van over de hele wereld is door het nieuwe coronavirus 80 procent lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Dat meldt cheaptickets naar aanleiding van eigen onderzoek.

Ook de boekingen naar Hongkong hebben te lijden onder de viruscrisis. Het aantal geboekte vluchten naar Hongkong valt 64 procent lager uit. Verder laten toeristen en reizigers Taiwan en Thailand (beide min 16 procent) vaker links liggen en zijn Maleisiƫ (min 10 procent) en Japan (6 procent afname) minder populair dan normaal.

Voor vluchten naar Zuid-Korea, de Filipijnen (beide plus 10 procent), Singapore (11 procent erbij) en Vietnam (plus 19 procent) werden juist meer tickets geboekt dan normaal. Cheaptickets en zusterwebsites kregen duizenden annuleringen als gevolg van het coronavirus.

Het aantal boekingen voor vluchten naar China daalt altijd rond het Chinees Nieuwjaar, maar die daling was dit jaar twee keer zo sterk. Ook de verkoop voor komende periodes, waaronder de zomervakantie, stagneert volgens het bedrijf.

Cheaptickets.nl claimt met zijn zusterwebsites marktleider te zijn in Nederland. Het bedrijf is ook in 38 andere landen actief.