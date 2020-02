Albert Heijn gaat ook in België thuisbezorgen

Supermarktketen Albert Heijn gaat dit voorjaar boodschappen thuisbezorgen in België. De nieuwe dienst begint in de regio Antwerpen en wordt daarna stapsgewijs uitgebreid over de rest van het land.

Eerder deze week opende Albert Heijn nog zijn vijftigste winkel in België. De keten wil doorgroeien tot honderd winkels in het land. Daarnaast zijn er al zogeheten Pick Up Points waar klanten online bestelde boodschappen kunnen ophalen.

Albert Heijn is niet de enige Nederlandse supermarktketen die in België actief is. Jumbo heeft sinds vorig jaar ook winkels over de grens. Ook die supermarktketen ziet ruimte voor zeker honderd vestigingen in België.