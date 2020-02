Compensatie voor Duitse sjoemeldiesels ondanks geklapt overleg

Automaker Volkswagen gaat Duitse bezitters van sjoemeldiesels in totaal 830 miljoen euro compensatie betalen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt ondanks dat een overleg met consumentenorganisaties klapte. Dat overleg liep volgens VW stuk op de hoogte van de vergoeding die de advocaten van het Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vroegen, maar over de hoogte van de vergoeding voor klanten was al wel een akkoord bereikt.

Volgens de automaker drongen de advocaten van vzbv aan op een afkoopsom van 50 miljoen euro voor hun diensten die nog eens bovenop de compensatie zou komen. “Een betaling zonder concreet bewijs van geleverde prestaties of zonder wettelijke grond is voor Volkswagen onmogelijk”, liet VW weten. Vzbv geeft later op de dag een persconferentie om zijn kant van het verhaal toe te lichten.

Volkswagen is nog steeds in gesprek met eigenaren in verschillende landen over de gevolgen van het sjoemeldieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Dat draaide om auto’s met speciale software waardoor ze in testsituaties minder broeikasgas en stikstof uitstootten dan bij normaal gebruik. Bij het aanpassen daarvan met een software-update kregen de auto’s bijvoorbeeld minder vermogen of werden ze minder zuinig. Ook zijn de betreffende auto’s mogelijk minder waard geworden.