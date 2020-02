‘Schiphol zet stap in goede richting, maar mist urgentie’

Om alle problemen van Schiphol op te lossen ligt volgens Greenpeace een hele simpele oplossing voor de hand, namelijk minder vluchten. De maatregelen die de luchthaven heeft aangekondigd om de stikstofuitstoot terug te dringen, zijn “een stap in de goede richting, maar missen urgentie”, reageert de organisatie.

Schiphol gaat bijvoorbeeld alle gates voorzien van walstroom, zodat vliegtuigen die er geparkeerd staan de eigen motoren niet meer hoeven te laten draaien. Verder moeten laadpunten voor koeltrucks en hybride vrachtwagens de uitstoot helpen verminderen, net als pushbacktrucks die rijden op elektriciteit of waterstof. Schiphol probeert al langer te stimuleren dat passagiers bijvoorbeeld met elektrische bussen en taxi’s van en naar de luchthaven reizen.

Bij Greenpeace leeft evenwel de indruk dat Schiphol in dit “cruciale jaar” een “valse start” dreigt te maken. De organisatie vindt dat er voor de luchtvaart, zoals voor alle andere sectoren, een klimaatdoel moet worden gesteld. “Want als grote vervuiler Schiphol zijn zin krijgt groeit Schiphol en zitten we straks met een nieuw vliegveld opgescheept. Twee grote vergissingen, want dit staat haaks op beleid om de uitstoot van stikstof en CO2 tegen te gaan. Ondertussen heeft Schiphol nog steeds geen natuurvergunning, ook niet voor Lelystad Airport.”