Wall Street opent gemengd

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine koersuitslagen geopend. De aandacht op Wall Street blijft uitgaan naar de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Daarnaast verwerkten beleggers onder meer gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen en resultaten van verschillende bedrijven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang licht lager op 29.408 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3376 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 9725 punten.

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten gingen in januari met 0,3 procent omhoog op maandbasis. Daarmee namen de winkelverkopen in ’s werelds grootste economie voor de vierde maand op rij toe. Daarnaast werd bekend dat de industriĆ«le productie in de VS vorige maand verder is gedaald, mede door het stilleggen van de productie van de geplaagde 737 MAX door vliegtuigbouwer Boeing. Naar verwachting zal de komende tijd het coronavirus voor tegenwind in de Amerikaanse industrie zorgen vanwege verstoringen van de toeleveringsketen en druk op de vraag.

Aan het bedrijvenfront kwam de maker van chips en grafische kaarten Nvidia met cijfers en vooruitzichten die beter waren dan verwacht. Het aandeel Nvidia sprong 6,3 procent omhoog.

Reisconcern Expedia kreeg er bijna 12 procent bij dankzij meevallende resultaten. Expedia bekijkt nog wat de impact van het coronavirus dit jaar op de activiteiten zal zijn. Speelgoedfabrikant Mattel rapporteerde meevallende winstcijfers en klom 1,6 procent.

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz verloor 1,4 procent na een afwaardering van de rating door kredietbeoordelaar Fitch naar junkstatus. Dat betekent dat er grote risico’s zijn verbonden aan de kredietwaardigheid van Kraft Heinz, dat eerder deze week met teleurstellende cijfers naar buiten kwam.