AEX begint met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht hoger. Beleggers deden het rustig aan aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege President’s Day. Verder bleven de markten gespitst op de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de plus op 630,87 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 983,72 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent.

BAM daalde 0,1 procent bij de middelgrote bedrijven. Topman Rob van Wingerden vertrekt bij de bouwer aan het einde van zijn huidige termijn medio april. Volgens BAM is in “goed overleg” besloten dat de topman niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. De raad van commissarissen is gestart met het zoeken naar een opvolger.