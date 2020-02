Nikkei lager na economische krimp

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe beursweek. Een sterker dan verwachte krimp van de Japanse economie in het afgelopen kwartaal zorgde voor een negatieve stemming. Ook de zorgen over de economische impact van het nieuwe coronavirus hielden de markt in de greep.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,7 procent lager op 23.523,24 punten. De Japanse economie kromp in de drie laatste maanden van 2019 met 6,3 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis bedroeg de krimp 1,6 procent. Beleggers vrezen een nog sterkere krimp in de komende kwartalen door de impact van het coronavirus.

Bij de bedrijven zakte Kirin Holdings 7,7 procent. De Japanse brouwer zag de winst in het afgelopen boekjaar flink dalen. Nissan zette de daling voort en verloor 2,1 procent. De automaker kelderde vrijdag al een kleine 10 procent na een verlaging van de winstverwachting.

De beurs in Shanghai (plus 2 procent) ging stevig vooruit dankzij verdere stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank om de impact van het coronavirus op de economie te beperken. Ook wil Peking de belastingen verlagen en de overheidsbestedingen opvoeren. Het dodental van het coronavirus in China is inmiddels gestegen tot 1765 en het aantal besmettingen bedraagt meer dan 70.000.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,1 procent. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,1 procent lager onder aanvoering van de Australische banken.