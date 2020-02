Topman Van Wingerden vertrekt bij bouwer BAM

Topman Rob van Wingerden van bouwer BAM vertrekt onverwacht aan het einde van zijn huidige termijn medio april. Volgens de bouwer is in “goed overleg” besloten dat de topman niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. Van Wingerden gaf eerder aan daarvoor wel beschikbaar te zijn. De raad van commissarissen is gestart met het zoeken naar een opvolger.

Van Wingerden zit al twaalf jaar in het bestuur van de bouwer, waarvan de laatste 5,5 jaar als topman. Hij startte zijn loopbaan bij BAM in 1988. Totdat een opvolger is benoemd, zal Frans den Houter, de huidige financieel directeur van BAM, optreden als interim-bestuursvoorzitter.

Volgens Van Wingerden is het nu “een natuurlijk moment” om het leiderschap van de onderneming over te dragen. In overeenstemming met de contractuele bepalingen zal BAM een ontslagvergoeding uitkeren ter hoogte van een jaarsalaris.

President-commissaris Harrie Noy, stelt dat Van Wingerden leiding gaf aan BAM in turbulente tijden. Meermaals moest de topman de nodige tegenvallers in de resultaten van BAM verdedigen. Zo waarschuwde de bouwer vorig jaar voor tientallen miljoenen euro’s aan projectverliezen. Ook sluisproject OpenIJ bij IJmuiden bleef zich bewijzen als hoofdpijndossier. Dit project, dat samen met VolkerWessels wordt gerealiseerd, valt ook vele malen hoger uit dan begroot.

Naast die probleemprojecten heeft BAM net als sectorgenoten te maken met de PFAS- en stikstofkwestie, nadat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig verklaarde. Eerder waarschuwde VolkerWessels dat overheidsmaatregelen rondom stikstof en PFAS niet voldoende zijn om bouwprojecten aan de gang te krijgen. Ook Van Wingerden liet zich eerder kritisch uit over de kabinetsmaatregelen.

Bij de aanstelling van Van Wingerden, die het stokje in 2014 overnam van Nico de Vries, kampte de bouwonderneming ook al met de nodige tegenvallers bij een aantal grote projecten. Om tenderprocedures te verbeteren werd onder meer een kwaliteitsdirecteur aangesteld. Ook werd BAM selectiever met zijn aanbestedingen. Ook werd onder leiding van Van Wingerden een reorganisatie doorgevoerd.