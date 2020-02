Wall Street dicht vanwege President’s Day

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten vanwege de viering van President’s Day. De handel op Wall Street zal dinsdag weer beginnen.

Vrijdag lieten de graadmeters in de Verenigde Staten nog een gemengd beeld zien, met vrij beperkte koersuitslagen. De aandacht op Wall Street bleef uitgaan naar de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Daarnaast verwerkten beleggers onder meer gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen en het consumentenvertrouwen, plus resultaten van verschillende bedrijven.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,1 procent lager op 29.398,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3380,16 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 9731,17 punten.

Later in de week staan er in de Verenigde Staten een reeks cijfers, waaronder inkoopmanagersindexen, hypotheekaanvragen en de producentenprijzen, op de rol. Ook worden de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve gepubliceerd.