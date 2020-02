Minder nieuwe auto’s verkocht in EU in januari

De verkoop van nieuwe personenwagens in de Europese Unie is in januari gedaald. Volgens autobranchevereniging ACEA ging de verkoop met 7,5 procent omlaag tot bijna 957.000 auto’s in vergelijking met een jaar eerder.

Als redenen voor de lagere autoverkoop wijst de organisatie op veranderingen in belastingwetgeving in sommige EU-lidstaten, de zwakkere economie en onzekerheid rond het vertrek van Groot-BrittanniĆ« uit de EU. In de grote Europese automarkten Frankrijk, Spanje, ItaliĆ« en Duitsland waren verkoopdalingen te zien. In Nederland zakte de verkoop van nieuwe personenauto’s vorige maand met ruim 6 procent tot 44.303 stuks ten opzichte van een jaar eerder.