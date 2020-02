IMF noemt virusuitbraak ‘urgentste onzekerheid’ wereldeconomie

Het nieuwe coronavirus is volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) momenteel de “urgentste onzekerheid” voor de wereldeconomie. Maar hoe groot de economische impact van de virusuitbraak precies zal zijn, durft het fonds nog niet te zeggen. Voorlopig houdt de organisatie rekening met meerdere scenario’s.

Als de verspreiding van het virus snel wordt ingedamd, ligt het voor de hand dat de Chinese economie snel opkrabbelt. Dan zou het Chinese bruto binnenlands product (bbp) alleen in het eerste kwartaal beduidend lager uitkomen, maar over het gehele jaar slechts een kleinere groeivermindering laten zien. Ook zouden de economische gevolgen in andere landen dan beperkt blijven.

Een langdurige en ernstigere uitbraak zou echter leiden tot een scherpere en langere groeivertraging in China, aldus het IMF. De wereldwijde impact ervan zou worden versterkt door meer substantiƫle verstoringen van bevoorradingsketens en een aanhoudende daling van het beleggersvertrouwen, vooral als de epidemie zich verder buiten China uitbreidt.

Het IMF stelde zijn groeivoorspellingen voor de wereldeconomie in januari nog licht naar beneden bij. Volgens de economen van het fonds was het economische beeld vooral in India sterk verslechterd. Toen speelde alle onrust rond het coronavirus nog niet. In april komt het fonds weer met nieuwe ramingen voor de wereldeconomie.