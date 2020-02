ING stijgt op Damrak na vertrek topman

De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een stapje terug. Ook de meeste andere Europese beurzen lieten kleine verliezen zien. Op het Damrak verwerkten beleggers de resultaten van onder meer Besi, Air France-KLM, Heijmans en Van Lanschot Kempen. Het aandeel ING werd hoger gezet na de aankondiging van het vertrek van topman Ralph Hamers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 627,30 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 973,85 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Londen won een fractie.

Sterkste stijger in de AEX was ING met een winst van 1,4 procent. Hamers vertrekt op 30 juni bij de bank en gaat vanaf september aan de slag bij de Zwitserse bank UBS. Hij was sinds 2013 topman bij de bank. NN Group volgde met een plus van 1,3 procent. De activistische investeerder Elliott Management heeft een belang genomen in de verzekeraar. Levensmiddelenconcern Unilever (min 1,6 procent) noteerde ex dividend.

In de MidKap kelderde Air France-KLM ruim 7 procent. De luchtvaartcombinatie zag de operationele winst in 2019 met bijna een vijfde dalen. Financieel directeur Frédéric Gagey waarschuwde dat de problemen met het nieuwe coronavirus een hap tot wel 200 miljoen euro uit de operationele winst kunnen nemen in het eerste kwartaal. Chipbedrijf Besi (plus 4,4 procent) ging aan kop na een sterk vierde kwartaal.

Bouwer Heijmans klom 0,4 procent bij de kleinere bedrijven dankzij goed ontvangen jaarcijfers. Het bedrijf merkte wel op dat de stikstof- en PFAS-problematiek de markt voor infrastructuurprojecten onder druk zet. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen voerde afgelopen jaar de winst op en werd beloond met een koersstijging van 1,8 procent.

In Parijs zakte verzekeraar AXA 2,7 procent na tegenvallende resultaten. De cijfers van de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re (min 4 procent) stelden ook teleur. Het Spaanse Telefónica daalde 3,8 procent in Madrid publicatie van de jaarcijfers.

De euro was 1,0792 dollar waard tegen 1,0790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 53,28 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 58,92 dollar per vat.