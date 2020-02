Investeringsfonds neemt meerderheidsbelang in Victoria’s Secret

Het investeringsfonds Sycamore Partners neemt een meerderheidsbelang van 55 procent in lingerieketen Victoria’s Secret. De overige 45 procent blijft in handen van het Amerikaanse winkelconcern L Brands. Sycamore betaalt 525 miljoen dollar voor het meerderheidsbelang.

L Brands maakte tevens bekend dat topman en bestuursvoorzitter Leslie Wexner (82) opstapt. Zijn positie wankelde al een tijd vanwege tegenvallende resultaten en zijn banden met miljardair Jeffrey Epstein. Die pleegde vorig jaar in de cel zelfmoord. Hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een crimineel netwerk voor de handel in tienermeisjes.

Victoria’s Secret, bekend van zijn push-up-bh’s en de topmannequins die de lingerie showen, de zogenoemde Angels, kampte al geruime tijd met tegenvallende resultaten. Het bedrijf werd bovendien geplaagd door een slecht imago. Victoria’s Secret is beschuldigd van vrouwonvriendelijkheid, zowel intern als in de marketing. Marketingman Ed Razek moest er vorig jaar het veld ruimen na een storm van kritiek over zijn weigering om transgenders en vrouwen met een maatje meer als model in te zetten. Om de imagoschade te beperken, nam het bedrijf in augustus voor het eerst een transgendermodel in de arm. De jaarlijkse modeshow die altijd veel aandacht kreeg van Amerikaanse media, ging niet door.