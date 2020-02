Rotterdamse haven: schepen gebruiken minder brandstof

Schepen hebben vorig jaar opnieuw minder brandstof getankt in de Rotterdamse haven. Dat komt volgens een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam doordat rederijen steeds efficiënter omgaan met brandstof.

De haven wil het verbruik van scheepsbrandstof omlaag brengen omdat het vervuilend is. “Dit is zeer goed voor het milieu, hoewel het slecht is voor de werkgelegenheid op de Rotterdamse haven”, aldus de woordvoerder. De hoeveelheid brandstof die schepen bunkeren in Rotterdam loopt al jaren terug. In 2019 tankten zij 9 miljard liter brandstof, tegen 9,5 miljard liter in het voorgaande jaar.

“Rederijen verzinnen van alles om het brandstofverbruik en daarmee de kosten omlaag te brengen”, zegt de woordvoerder. “Als ze bijvoorbeeld weten dat de terminal in de haven bezet is, kunnen ze net zo goed langzamer gaan varen om brandstof te besparen.”

De Rotterdamse haven merkt dat duurzame brandstof snel populairder wordt. Begin dit jaar is de toegestane hoeveelheid zwavel wereldwijd verlaagd. In Nederland geldt al enige jaren een strengere norm. Daarom bood de Rotterdamse haven al schonere stookolie aan. Hiervan werd het laatste kwartaal 13 procent meer verkocht.