Rutte gaat boek lezen bij Europese begrotingsonderhandelingen

Premier Mark Rutte heeft “een nieuwe biografie van Frédéric Chopin en een klein appeltje” bij zich om de urenlange, naar verwachting in de nacht doorlopende onderhandelingen over een Europese meerjarenbegroting door te komen. Dat zei hij bij aankomst voor de speciale ‘geldtop’ in Brussel. “Ja, wat moet ik anders doen? Ik denk niet dat ik ga meepraten. Er zullen veel bilaterale gesprekken zijn”.

Rutte herhaalde dat het voorstel van EU-president Charles Michel over de begroting van 2021 tot en met 2027 dat nu op tafel ligt voor hem onaanvaardbaar is. “Daar ga ik niet mijn handtekening onder zetten.” Nederland heeft volgens hem “goede argumenten” om vast te houden aan een gelijke begroting als de vorige zeven jaar van 1 procent van het gezamenlijk Europees inkomen (bni) en een jaarlijkse korting.

Volgens de premier is het ‘vrekkige’ Nederland, zoals ons land door andere landen die de komende jaren meer willen uitgeven aan de EU wordt genoemd, al opgeschoven, omdat door de inflatie en economische groei de jaarlijkse betaling aan de EU toeneemt.