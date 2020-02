EU-president breekt top over begroting af

De top van de Europese regeringsleiders over de meerjarenbegroting is vrijdagavond afgebroken. Volgens EU-president Charles Michel was het “jammer genoeg niet mogelijk” een akkoord te bereiken. “We hebben meer tijd nodig”, zei hij op een persconferentie na afloop. “Het is heel ingewikkeld door het vertrek van de Britten uit de EU waardoor een gat van 60 tot 75 miljard euro is ontstaan.”

Pogingen van Michel de uiteenlopende standpunten van de 27 lidstaten te overbruggen zijn na veel overleg sinds donderdagmiddag niet geslaagd. De impasse ontstond doordat Nederland en zijn drie andere ‘zuinige’ bondgenoten Denemarken, Zweden en Oostenrijk hun poot stijf houden. Zij willen geen verhoging van het budget en houden vast aan de jaarlijkse korting op hun afdracht. Veel andere landen willen juist een hogere begroting en minder kortingen op landbouwsubsidies en op fondsen voor regionale ontwikkeling.

Volgens Michel was de re√ľnie met de regeringsleiders “nuttig en nodig. Ik snap dat alle lidstaten eigen belangen hebben en de leiders rekening moeten houden met hun parlementen en burgers. Maar we moeten doorgaan, er is geen keuze. Zoals mijn oma zei: om te slagen, moet je proberen.”

De komende dagen en weken zal volgens hem veel informeel overleg plaatsvinden. “We gaan kijken hoe we in de toekomst een akkoord kunnen vinden. Ik heb er vertrouwen in dat dat mogelijk is.”

“De verschillen waren simpelweg te groot”, sprak de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Franse president Emmanuel Macron zei het erg te betreuren dat er geen akkoord is bereikt.