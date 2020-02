Huizenprijzen stijgen wat minder hard

De huizenprijzen in Nederland stijgen begin dit jaar wat minder hard dan eind vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster werden bestaande koopwoningen in januari gemiddeld 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. In december was de gemiddelde prijsstijging nog 6,5 procent.

Meer huiseigenaren waren afgelopen maand succesvol in de verkoop van hun woning dan een jaar eerder. Het aantal verkochte woningen steeg tot 17.525, laten de cijfers van het Kadaster zien. Dat is bijna 16 procent meer dan in januari van 2019.

De huizenprijzen staan momenteel op een historisch hoogtepunt, na jaren van flinke stijgingen. In 2019 liepen de woningprijzen op jaarbasis op met 6,9 procent. Dat was wel wat gematigder dan in 2018, toen een gemiddelde woning 9 procent duurder werd. Het alsmaar hogere prijskaartje dat aan een gemiddelde woning hangt, maakt veel huizen onbetaalbaar voor mensen met een modaal inkomen. Veel makelaars en kenners spreken inmiddels van een wooncrisis.