Minder grondstoffen verbruikt in Nederland dankzij recycling

In Nederland worden steeds minder grondstoffen verbruikt. Hier wordt weliswaar relatief meer afval geproduceerd dan in andere Europese landen, maar vervolgens ook relatief veel gerecycled. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 verbruikte Nederland 20 procent minder materialen dan in 2010. Biomassa is hierbij niet meegenomen. Daarmee komt de overheid dichter in de buurt bij het doel om het materiaalgebruik met 50 procent omlaag te brengen per 2030. Maar qua duurzaamheid staan niet alle lichten op groen, nuanceert een woordvoerder van het CBS. Zo wordt hier vergeleken met andere landen relatief veel fossiele energie geproduceerd.

In Nederland wordt de afgelopen jaren minder afval geproduceerd, maar nog steeds meer dan in andere EU-landen. In 2016 werd gemiddeld per Nederlander 2500 kilo geproduceerd, tegen een EU-gemiddelde van 1800 kilo. Maar Nederland staat in de EU wel op de derde plaats als het om recycling gaat, na Luxemburg en Belgiƫ. Nederland heeft deze notering vooral te danken aan het feit dat het meer gerecyclede materialen is gaan gebruiken in de bouw. Het is ook gebruikelijker geworden om energie op te wekken door afval te verbranden.

Het grondstofverbruik kan niet alleen omlaag worden gebracht door meer te recyclen, vult de woordvoerder van het CBS aan. Bedrijven kunnen producten ook zo ontwerpen dat ze langer meegaan of ervoor zorgen dat ze efficiĆ«nter worden gebruikt, bijvoorbeeld door deelauto’s aan te bieden.