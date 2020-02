Rutte: vastlopen EU-onderhandelingen geen ramp

Het vastlopen van de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting “is geen ramp”. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van de EU-top over het budget van 2021 tot en met 2027 in Brussel. Die was donderdagmiddag begonnen en werd na zo’n dertig uur vruchteloos heen-en-weer gepraat door EU-president Charles Michel afgebroken.

“De vorige keer zijn we er ook niet in een paar maanden uitgekomen”, aldus Rutte. Hij vond de gesprekken moeizaam verlopen. “De verschillen tussen de 27 lidstaten waren te groot.” Volgens de premier zijn de problemen wel “oplosbaar”. “Er zit ruimte in het budget over zeven jaar, daar moet uit te komen zijn.”

Een aantal elementen uit een document dat vrijdagavond uiteindelijk op de centrale onderhandelingstafel kwam had hem aangenaam verrast. “Daarin stond een aantal interessante zaken voor Nederland, ook over kortingen, maar dat stuk is door 17 lidstaten van tafel geveegd”. In het document werd ook gesuggereerd Nederland een aantal jaar extra inkomsten uit douanerechten te gunnen. Volgens Rutte was dat geen insteek van Nederland maar kwam het idee uit de koker van “technische mensen uit de Europese Commissie.”

De ‘zuinige vier’ die samen optrekken (Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk) zagen in het stuk “elementen die de juiste richting opgingen hoewel onvoldoende”. “We hebben het van kanttekeningen voorzien maar ja, het bestaat nu dus niet meer.”

Wanneer de regeringsleiders opnieuw bijeenkomen is nog niet bekend. Michel achtte de tijd niet rijp voor het prikken van een datum voor een nieuwe top.