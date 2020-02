Nog geen lege schappen bij winkelketens door coronavirus

Winkelketens Blokker, Action en HEMA hebben nog geen lege schappen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Blokker verwacht vlak voor de zomer wel problemen voor sommige producten. HEMA en Action deden nog geen uitspraken over de situatie in de komende maanden.

Het gaat bij Blokker om een klein deel van het assortiment dat problematisch is, vertelt Hans Danhof, die verantwoordelijk is voor de toelevering van producten. Hij wil niet zeggen om welke producten het gaat. “We doen geen uitspraken over de artikelen. Dat kan juist de leegloop van die producten versnellen”, aldus Danhof.

Danhof benadrukt dat er waar mogelijk naar vervangers wordt gezocht uit het bestaande productenaanbod. “Wij hebben vaak niet één airfryer, maar meerdere van A- en B-merken.” Verder legt Blokker tijdelijk voor al zijn producten extra voorraden aan, met het oog op mogelijk wegvallen van productielijnen.

Winkelketen Action zegt voorlopig genoeg producten op voorraad te hebben. Er is geen noodzaak om naar leveranciers in andere landen dan China uit te wijken. Action houdt de situatie scherp in de gaten en staat in nauw contact met zijn leveranciers.

HEMA heeft momenteel geen problemen met de levering van zijn producten, legt een woordvoerster uit. Wel maakt de winkelketen zich zorgen over de gezondheid van zijn personeel in China. HEMA heeft in het land zo’n zestig medewerkers.