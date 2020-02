Coronavirus raakt containerscheepvaart

De containerscheepvaart staat onder druk als gevolg van het nieuwe coronavirus. Volgens kredietbeoordelaar Moody’s komen er de laatste tijd beduidend minder schepen binnen in grote Chinese havens zoals Shanghai.

Onder meer tussen Aziƫ en Europa is nu even minder vrachtverkeer per schip, aldus het in de financiƫle wereld toonaangevende ratingbureau. Dit bevestigt het beeld van vastlopende bevoorradingsketens waar al langer berichten over naar buiten komen.

Moody’s wijst erop dat de situatie zorgt voor extra kredietrisico’s bij grote rederijconcerns als Maersk, CMA CGM en Hapag-LLoyd. Vooral de impact op Maersk is groot, omdat het Deense conglomeraat achter Maersk ook allerlei haventerminals en sleepbootactiviteiten heeft. Moody’s heeft zijn kredietoordelen overigens niet aangepast. Voorlopig houdt de firma de situatie in de gaten.