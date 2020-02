Door virus geraakt Noord-Italië belangrijk voor handel Nederland

Het door het nieuwe coronavirus getroffen noorden van Italië is economisch gezien belangrijk voor Nederland. De regio is goed voor circa driekwart van de handel met Italië. Dat meldt het Nederlandse consulaat in Milaan op basis van cijfers van het Italiaanse statistiekbureau Istat.

Italië is de zesde importeur van producten uit Nederland en bezet de 9e plek op de lijst van landen die producten aan Nederland leveren, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het zwaartepunt van de handel ligt in het noorden, economisch gezien een van de belangrijkste regio’s in Italië. In 2018 exporteerde Nederland 18 miljard euro naar deze regio en het importeerde voor bijna 8 miljard euro daar vandaan.

De Italianen kopen voornamelijk elektronica, medicijnen, chemische producten en voedsel uit Nederland. Omgekeerd importeert Nederland vooral machines, onderdelen, voedsel en kleding uit het Zuid-Europese land.

Ondernemers kunnen voor informatie terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het consulaat in Milaan, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het consulaat heeft al meerdere vragen gekregen van ondernemers die zakendoen in het door het nieuwe coronavirus getroffen gebied. Dat waren vooral praktische vragen, bijvoorbeeld of de ondernemers nog de grens over konden met hun producten. Voor enkele besmettingshaarden in het noorden van het land, zoals de plaats Codogno, geldt voorlopig een in- en uitreisverbod. De toegangswegen worden gecontroleerd.