Ingrid Thijssen wordt de nieuwe voorzitter van VNO-NCW. Dat heeft de werknemersorganisatie bevestigd nadat berichten over haar aanstaande aanstelling via RTL Z naar buiten waren gekomen. Het is de eerste keer dat een vrouw de voorzitter wordt bij de werkgeversorganisatie.

Het dagelijks bestuur zal haar aanstelling donderdag officieel naar buiten brengen. Thijssen volgt Hans de Boer op, die sinds 2014 voorzitter was. In mei vorig jaar werd bekend dat hij zou weggaan.

Thijssen (1968) is nu nog bestuursvoorzitter van netbeheerder Alliander. Eerder werkte ze ook bij de Nederlandse Spoorwegen, waarvan de laatste jaren als directievoorzitter NS Reizigers. In 2016 werd ze verkozen tot Topvrouw van het Jaar.