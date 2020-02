Regering Italië wil coronagebied ondersteunen

De Italiaanse regering werkt aan een pakket maatregelen om burgers en bedrijven in het door het nieuwe coronavirus getroffen gebied te ondersteunen. Rome denkt onder meer aan uitstel van het betalen van belastingen en hypotheekaflossingen, staat in een voorstel dat persbureau Bloomberg inzag. Voor dat laatste is wel overeenstemming nodig met de Italiaanse bankensector.

Mkb-bedrijven in het getroffen gebied krijgen verder sneller toegang tot een al bestaand hulpfonds van de overheid. Ook kunnen sommige bedrijven financiële steun krijgen om hun productie weer op te starten. De Italiaanse overheid werkt volgens Italiaanse media ook al aan maatregelen die bepaalde zwaar getroffen sectoren voor wat langere periode steun bieden. Daarbij gaat het onder meer om het toerisme en de modesector.

Italië stond voor de uitbraak van het virus al op de rand van een recessie na een economische krimp van 0,3 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. De uitbraak zorgde maandag voor forse koersdalingen op de beurs in Milaan.