Duitse economie groeit niet in vierde kwartaal

De Duitse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar niet gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis was er wel groei, met 0,4 procent. Dat meldt het federale statistiekbureau op basis van definitieve cijfers.

Economen rekenden in doorsnee al op een uitkomst van 0 procent. In het derde kwartaal steeg het bruto binnenlands product van de grootste economie in de eurozone nog met een herziene 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden.

ING-analisten wijzen erop dat de uitgaven door consumenten niet zijn toegenomen in het laatste kwartaal. Die bestedingen vormden al jaren de motor van de economische groei in het buurland, tevens de belangrijkste handelspartner van Nederland.