Duizenden banen weg bij onlinereisbureau Expedia

Het Amerikaanse onlinereisbureau Expedia gaat circa 3000 banen schrappen. De ingreep is volgens het bedrijf achter de gelijknamige boekingssite nodig om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen. Het banenverlies staat ongeveer gelijk aan 12 procent van het totale personeelsbestand.

Voorzitter Barry Diller liet eerder deze maand weten dat Expedia naar zijn mening te veel personeel heeft. Het Amerikaanse bedrijf zou te midden van felle concurrentie in de reissector zo hard zijn gegroeid dat er zonder goed plan nieuwe afdelingen werden opgezet. Daardoor hadden “maar weinig mensen een duidelijk idee van wat ze de hele dag moesten doen”, aldus Diller.

De banenreductie volgt op ruzie in de top van Expedia. Topman Mark Okerstrom en financieel directeur Alan Pickerill stapten in december op, waarna Diller de dagelijkse leiding in handen kreeg.

Expedia, dat ook achter sites als Trivago en Hotels.com zit, maakte eerder bekend dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor onzekerheid over de resultaten zorgt. Maar de banenreductie heeft volgens het bedrijf niets met de epidemie te maken.