Minister Blok: onderhandelingen met Londen heel ingewikkeld

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken voorziet “heel ingewikkelde” onderhandelingen met de Britten over de toekomstige relatie. “De belangen aan beide kanten van de Noordzee zijn enorm: visserij is belangrijk, natuurlijk de handelsrelaties, veiligheidssamenwerking en contacten tussen mensen. En dat maakt de onderhandelingen zo uitdagend”, zei hij in Brussel waar hij met zijn collega’s het mandaat van EU-onderhandelaar Michel Barnier zal vaststellen.

De onderhandelingen gaan mogelijk volgende week van start. Blok hoopt op een zo intensief mogelijke relatie. “Want we blijven naaste buren. Als je buren bent kun je maar beter zo nauw mogelijk samenwerken.”

De overgangsperiode waarin de Britten gebonden zijn aan de Europese regelgeving loopt eind dit jaar af. Premier Boris Johnson wil die niet verlengen. De onderhandelingsperiode is dus beperkt. Minister Blok hoopt dat de EU-landen eensgezind blijven. “Ik hoop echt dat we een akkoord met het Verenigd Koninkrijk bereiken tegen het eind van het jaar. Maar de tijdsdruk is immens.”