United Airlines laat winstdoel los om coronavirus

United Airlines heeft zijn winstdoel voor 2020 losgelaten vanwege de financiële gevolgen van de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Uit vrees voor het virus is de vraag naar vliegtickets naar Azië ingezakt. Naar China wordt voorlopig in zijn geheel niet gevlogen.

Eerder ging de onderneming uit van een winst per aandeel van 11 tot 13 dollar. Die bedragen kan de onderneming niet meer garanderen. Als de uitbraak halverwege mei onder controle is en vluchten weer volgens schema worden uitgevoerd, ligt het winstdoel nog binnen handbereik, aldus United. De maatschappij vliegt normaal gesproken twaalf keer per dag naar China.

De winstwaarschuwing van United staat niet op zichzelf. Wereldwijd hebben luchtvaartondernemingen vluchten van en naar China stopgezet. Air France-KLM zei vorige week een kostenpost tot 200 miljoen euro in het eerste kwartaal te verwachten, als gevolg van het coronavirus.