British Airways schrapt aantal vluchten naar Milaan

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways heeft vanwege het nieuwe coronavirus tot en met 11 maart 22 retourvluchten naar Milaan uit het vluchtschema gehaald. Het is daarmee de eerste grote maatschappij die reizen naar Italië schrapt.

Volgens de Britten is er sprake van een verminderde vraag naar tickets naar de stad in de regio Lombardije, waar de uitbraak van het virus is geconcentreerd. Passagiers die al hadden geboekt kunnen overstappen op een andere vlucht of hun geld terugvragen. Ook reizigers die naar andere Italiaanse steden zouden reizen kunnen van de omboekregeling gebruikmaken.

De stap van British Airways heeft betrekking op een klein deel van de vluchten naar de luchthaven Linate van Milaan. Doorgaans vliegt de maatschappij acht keer per dag naar die luchthaven. De twee dagelijkse vluchten naar de Milanese luchthaven Malpensa blijven volgens schema uitgevoerd worden.