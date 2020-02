‘Panasonic stopt samenwerking Tesla rond productie zonnepanelen’

Het Japanse elektronicaconcern Panasonic wil stoppen met een samenwerking met autoproducent Tesla in de Amerikaanse staat New York, melden anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg. De bedrijven hebben daar al ruim twee jaar samen een zonnepanelenfabriek, maar die draait nog steeds niet op volle kracht.

Panasonic stopt volgens de bronnen met de samenwerking omdat het bezig is om verlieslatende onderdelen af te stoten. De fabriek is onderdeel van de ambitie van Tesla-topman Elon Musk om een belangrijke speler te worden in de markt voor zonnepanelen. Om die reden nam Tesla ook de noodlijdende zonnepanelenproducent SolarCity over in 2016. Tot nu toe zijn de plannen weinig vruchtbaar gebleken. Slechts een productielijn van de zogeheten ‘gigafactory’ in de staat New York is operationeel. Ook heeft Tesla nog amper marktaandeel weten te veroveren.

Het is nog niet officieel bekendgemaakt dat de bedrijven stoppen met de samenwerking. Tesla ontkent de berichten en Panasonic wil er niet op ingaan. De bedrijven produceren ook samen batterijen in de Amerikaanse staat Nevada en daar komt naar verluidt geen verandering in.