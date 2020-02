Bayer: toename klachten over onkruidverdelger valt mee

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft het aantal aanklachten in de Verenigde Staten in verband met de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup zien stijgen. De teller staat nu op 48.600, bijna 6000 meer dan in oktober, meldt het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019.

De toename is wel veel minder sterk dan een door de rechtbank aangestelde bemiddelaar eind vorige maand zei. Volgens hem zou het aantal klachten zijn verdubbeld tot mogelijk meer dan 85.000.

Bayer blijft erbij dat glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup, veilig is en verzet zich tegen veroordelingen tot het betalen van een schadevergoeding. Het chemieconcern wijst erop dat de Amerikaanse milieudienst EPA onlangs tot diezelfde conclusie kwam.

Tegelijkertijd probeert Bayer tot een schikking te komen. Het bedrijf werkt daarnaast hard aan een alternatief voor glyfosaat. Bayer kreeg het merk Roundup in handen via de overname van de Amerikaanse producent van gewasbeschermingsmiddelen Monsanto.

Bayer behaalde vorig jaar een omzet van 43,5 miljard euro. Afgezien van wisselkoerseffecten en veranderingen van het productaanbod komt dat neer op een groei van 3,5 procent. De nettowinst verdubbelde ruimschoots naar 4,1 miljard euro, mede dankzij de verkoop van een belang in industrieel dienstverlener Currenta.

“Wij hebben onze financiĆ«le doelen gehaald, hoewel wij te maken kregen met uitdagende marktomstandigheden in met name de landbouwsector”, aldus topman Werner Baumann in een toelichting. Bayer voorziet in 2020 een verdere groei van de omzet en winst. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de mogelijk impact van het nieuwe coronavirus.