Britse autobouwer Aston Martin dieper in de rode cijfers

De Britse fabrikant van luxeauto’s Aston Martin is afgelopen jaar dieper in de verliezen gedoken. Het bedrijf kampte met een tegenvallende vraag naar zijn bolides. Niet alleen het aantal verkochte wagens daalde, maar ook de gemiddelde verkoopprijs.

Aston Martin, bekend van de sportwagens van James Bond maar ook als co-sponsor van het Formule 1-team van Max Verstappen, leed een verlies voor belastingen van 104 miljoen pond (123 miljoen euro). In 2018 bedroeg het tekort nog 68 miljoen pond. De omzet daalde met bijna een tiende naar 997 miljoen pond. Tegelijkertijd was het bedrijf meer kwijt aan onder meer afschrijvingen en marketingkosten.

Ook dit jaar voorziet Aston Martin een aanzienlijke afname van de verkopen. Het bedrijf verscheept minder wagens naar dealers, zodat die hun voorraden kunnen afbouwen. Zelf spreekt het concern van een “reset” die nodig is om Aston Martin te laten functioneren als “een echt luxemerk”.

De Canadese miljardair Lawrence Stroll, die Aston Martin onlangs te hulp schoot met een financiĆ«le injectie in ruil voor een flink minderheidsbelang, haalt als nieuwe bestuursvoorzitter dan ook meteen de bezem erdoor. Financieel directeur Mark Wilson stapt eind april “in goed onderling overleg” voortijdig op. Een opvolger is nog niet benoemd.

Het nieuwe coronavirus baart ook Aston Martin zorgen. China is een van de sterkst groeiende afzetmarkten en het bedrijf koopt er ook onderdelen in. Maar tot dusver lijdt de autoproductie nog niet aan onderdelenschaarste. De voorraad is nog zeker tot eind volgende maand toereikend.