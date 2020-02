IMF en Wereldbank houden voorjaarsvergadering tegen het licht

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank overwegen hun grote voorjaarvergadering in april niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan, vanwege de wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus. De bijeenkomst in de Amerikaanse hoofdstad Washington is een van de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld.

In een gezamenlijke verklaring geven het IMF en de Wereldbank aan dat er ergens in de komende dagen een beslissing zal worden genomen “over de omvang en reikwijdte” van het evenement. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat de organisaties denken aan het alternatief van een teleconferentie, zodat hoogwaardigheidsbekleders van afstand met elkaar kunnen praten.

Nu staat de bijeenkomst nog voor 13 tot en met 19 april in de agenda. Doorgaans komen er duizenden politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op af, uit tal van landen.

De virusuitbraak gooide al roet in het eten voor diverse andere grote bijeenkomsten. Zo werd onlangs het Mobile World Congres in Barcelona afgelast. China besloot zijn jaarlijkse parlementszitting uit te stellen wegens het coronavirus. Ook bij de Wereldbank is er al een kalenderpunt gesneuveld. De organisatie zou eigenlijk van 2 tot 4 maart een bijeenkomst organiseren over conflicten en geweld in de wereld. Die bijeenkomst in Washington wordt uitgesteld.