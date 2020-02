‘Inval bij ABN AMRO in Frankfurt om dividendfraude’

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend opnieuw binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Dat meldden meerdere Duitse media. Volgens openbare aanklagers uit Keulen is sprake van “maatregelen” in verband met een al jaren lopende zaak over dividendfraude. Bij de bank was niet direct een woordvoerder bereikbaar voor commentaar.

Het onderzoek heeft betrekking op zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Dat kost de belastingdiensten geld. Ook andere banken en financiƫle dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak.

ABN AMRO heeft over de kwestie enkele jaren geleden zelf contact gezocht met officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Een voorziening voor achterstallige belastingclaims is er niet, wel heeft de bank eerder een voorziening voor eventuele juridische kosten genomen.

In november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt. Een woordvoerder van ABN AMRO zei toen dat de autoriteiten naar informatie op zoek waren en dat de bank volledig meewerkte aan het onderzoek. Destijds zijn ook huiszoekingen gedaan in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden in november ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.