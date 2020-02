Kaasverkopen helpen FrieslandCampina aan meer winst

Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft vorig jaar meer winst gemaakt op een lagere omzet. Het bedrijf verdiende vooral meer geld met producten met “toegevoegde waarde” zoals kaas, en minder met basisproducten zoals melkpoeder en boter.

Het bedrijf zag de omzet met 2,2 procent dalen tot 11,3 miljard euro. Die daling was onder meer het gevolg van de mindere aanvoer van melk. Dat komt deels doordat er minder melkveebedrijven bij FrieslandCampina aangesloten zijn. Verder werd gestopt met huismerkproducten die niet winstgevend waren.

De omzet van merkproducten steeg in totaal met 3,1 procent. De zogeheten Consumer Dairy-merken zagen de opbrengsten met 5,4 procent stijgen. Bij de kaasmerken was sprake van bijna 9 procent meer omzet.

Het bedrijfsresultaat van de onderneming steeg met ruim een kwart tot 432 miljoen euro. De stijging komt vooral door de eerdere verkoop van roomlikeurproducent Creamy Creation en de verkoop van het aandelenbelang in Koninklijke CSK Food Enrichment. Exclusief die inkomsten steeg het bedrijfsresultaat evengoed met 7 procent. Dat was de eerste stijging in vier jaar tijd voor het bedrijf. De nettowinst viel met 278 miljoen euro ruim een derde hoger uit.

In de thuismarkten Nederland, Duitsland en Belgiƫ stonden groei en winstgevendheid wel onder druk. De melkprijs voor de leden-melkveehouders over 2019 steeg met 1,4 procent naar 37,95 euro per 100 kilo melk. Werd aan aanvullende leveringsvoorwaarden voldaan, gingen de prijzen met 3,6 procent omhoog tot 40 euro voor 100 kilo.

Topman Hein Schumacher wijst erop dat stappen die eerder zijn gezet om de bedrijfsvoering te stroomlijnen zich uitbetalen. Hij benadrukte dat sprake is van een uitdagende markt door geopolitieke ontwikkelingen en de tegenwind die werd ondervonden in de tweede helft van het jaar door de onrust in Hongkong. De resultaten zijn volgens hem een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.